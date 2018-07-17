المجلس الأعلى للقضاء يوافق على استحداث محكمتين جزئيتين بصبراتة

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 17 يوليو 2018, 05:54 مساء

قالت وكالة الأنباء الليبية في طرابلس، إن المجلس الأعلى للقضاء وافق خلال اجتماع مع المسؤولين في بلدية صبراتة على استحداث محكمتين جزئيتين في المدينة، واطلع على الأسباب التي تعيق التعاون بين الجهات الأمنية والقضائية.

وجاء الاتفاق خلال اجتماع عقد بمقر ديوان البلدية ضم رئيس المجلس الأعلى للقضاء، والنائب العام والمحامي العام وعميد وأعضاء ووكيل المجلس البلدي وآمر الغرفة الأمنية صبراتة ومديرالأمن ومدير مكتب المباحث العامة والبحث الجنائي ومدير مكتب الهجرة والحكماء والأعيان بالبلدية.

وقال المجلس البلدي صبراتة إن الوفد القضائي بحث خلال زيارته إلى البلدية أمس الاثنين، المشاكل القانونية التي تعيق عمل الجهات الأمنية في المدينة مع المؤسسات القضائية، بحسب ما نشره عبر صفحته على «فيسبوك».

وأوضحت وكالة الأنباء الليبية في طرابلس أن المشاركين في الاجتماع اتفقوا على استحداث محكمتين جزئيتين بمنطقتي العلالقة والطويلة بمدينة صبراتة لتوفير وتقريب الخدمات القضائية إلى أهالي البلدية.

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