السراج يبحث استئناف عمل برنامج نقل وزراعة الأعضاء

رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج يجتمع مع الفريق الوطني لبرنامج نقل وزراعة الأعضاء.

اجتمع رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج، اليوم الثلاثاء بمقر المجلس بالعاصمة طرابلس، مع الفريق الوطني لبرنامج نقل وزراعة الأعضاء الذي ضم كلاً من رئيس اللجنة الاستشارية العليا الدكتور هاشم المهدي بلخير، ومنسق عام البرنامج الوطني لنقل الأعضاء الدكتور منير أبوظهير، والدكتور أحمد الأسطى استشاري جراحة، بحضور وكيل وزارة الصحة الدكتور محمد عيسى.

وأشار بيان لحكومة الوفاق الوطني، إلى أن الاجتماع بحث الصعوبات التي تواجه استئناف عمل البرنامج بكامل قدراته، كما حدد المجتمعون الإمكانات اللازمة لتطوير عمله بمشاركة الخبرات العالمية.

وأكد السراج، وفق البيان، حرص حكومة الوفاق الوطني على توفير كل الدعم المطلوب الذي يحتاجه البرنامج الوطني، وفقًا لما يتوافر لديها من إمكانات، مشددًا على أهمية التواصل بين المؤسسات الطبية الليبية والمراكز الطبية المتخصصة في الدول المتطورة للاستفادة من خبراتها في هذا المجال.

يذكر أن رئيس المجلس الرئاسي التقى مؤخرًا فريقًا طبيًّا أميركيًّا متخصصًا في عمليات زراعة الأعضاء، بحضور أعضاء من البرنامج الوطني، حيث بحث برنامج إجراء عمليات زراعة الأعضاء بالمستشفيات الليبية المتخصصة، وتدريب الطواقم الطبية والطبية المساعدة، وذلك في إطار الاهتمام ببرنامج توطين العلاج بالداخل.

رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج يجتمع مع الفريق الوطني لبرنامج نقل وزراعة الأعضاء.

رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج يجتمع مع الفريق الوطني لبرنامج نقل وزراعة الأعضاء.