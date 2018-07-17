«الرئاسي» يبحث مع عمداء الجنوب أزمات المنطقة

أحمد حمزة يجتمع مع عدد من عمداء بلديات الجنوب

ناقش المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني مع عمداء بلديات الجنوب، الصعوبات التي لا تزال تواجه المنطقة، في ظل المشكلات الخدمية، لاسيما الكهرباء والوقود ونقص السيولة.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده عضو المجلس الرئاسي أحمد حمزة بديوان رئاسة الوزراء، اليوم الثلاثاء، مع عدد من عمداء بلديات الجنوب، بحضور وزير الحكم المحلي بداد قنصو.

واستعرض الاجتماع، وفق بيان نشرته إدارة التواصل والإعلام بمجلس الوزراء، المعوقات التي تواجه الجنوب، بالإضافة إلى دراسة الأوضاع الأمنية والخدمية بالمنطقة.

ومنتصف مايو الماضي عاد الجنوب الليبي إلى واجهة المشهد العسكري والسياسي في البلاد، بعد تجدد الاشتباكات في مدينة سبها، وهو ما يتزامن مع مشكلات أمنية وخدمية تعانيها المنطقة منذ سنوات.

أحمد حمزة يجتمع مع عدد من عمداء بلديات الجنوب