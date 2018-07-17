تصدير 630 ألف برميل نفط من ميناء البريقة إلى إيطاليا

رست الناقلة «FRANKOPAN» في ميناء البريقة النفطي (80 كلم غرب مدينة أجدابيا)، قادمة من فرنسا لشحن نحو 630 ألف برميل من النفط الخام لتصديرها إلى إيطاليا.

وأوضح أحد العاملين بالميناء لـ«بوابة الوسط» اليوم الثلاثاء، أن الناقلة التي ترفع علم كرواتيا سيتم تحميلها من أحد خطوط النفط الواقعة خارج الميناء، مشيرًا إلى أنها ستنتهي من عملية الشحن مساء اليوم للمغادة إلى إيطاليا.

ويأتي تصدير هذه الشحنة بعد استئناف العمليات في الموانئ النفطية ورفع حالة «القوة القاهرة» من قبل المؤسسة الوطنية للنفط بعد أسبوعين من الأزمة التي أثارها قرار قيادة الجيش الوطني بشأن تبعية الموانئ والحقول النفطية في شرق البلاد.