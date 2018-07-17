«مفوضية الانتخابات» تتسلم مقرها الجديد في طرابلس

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 17 يوليو 2018, 03:29 مساء

تسلمت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، اليوم الثلاثاء، مقرها الجديد في منطقة سيدي المصري بطريق الهضبة الشرقية، بمدينة طرابلس.

وقع محضر تسلم المقر، الدكتور عماد السايح رئيس المفوضية، والمهندس سمير البلعزي رئيس مجلس إدارة مصلحة أملاك الدولة، بحضور عضو مجلس المفوضية المهندس عبدالحكيم الشعاب وسعيد القصبي مدير عام المفوضية، وعبدالباري الشتوي مدير مكتب شؤون مصلحة الأملاك، ومصطفى السويد مدير مكتب أملاك الدولة فرع أبوسليم، إلى جانب عدد من مديري الإدارات ورؤساء الأقسام بالمفوضية، بحسب بيان صادر عن المفوضية عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وثمَّن السايح «الدعم المقدم من مصلحة الأملاك ممثلاً في تخصيص مقر جديد للمفوضية، الأمر الذي من شأنه أن يسهم في مباشرة المفوضية عملها من خلاله في أقرب فرصة ممكنة»، عقب الهجوم الذي تعرض له مقرها السابق بمنطقة غوط الشعال في الثاني من مايو الماضي.

وأكد السايح «العزم للمضي قدمًا في تنفيذ الاستحقاقات الانتخابية المقبلة في سبيل إرساء دعائم الديمقراطية في ليبيا».

من جانبه أكد البلعزي، أهمية تضافر الجهود من مؤسسات وأجهزة الدولة كافة في اتجاه دعم المفوضية خلال الفترة المقبلة، معبرًا عن ترحيبه بمد يد العون للمفوضية.

ويتكون المقر الجديد للمفوضية من 3 مبانٍ ومساحات خضراء، فيما يجري العمل حاليًا على إعادة تأهيل وتهيئة وتطوير وصيانة المقر والمباني المكونة له بما يلائم طبيعة عمل المفوضية.

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