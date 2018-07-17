بن يوسف: السراج وافق على توفير مخصصات مالية لاستكمال بعض محطات الكهرباء

قال عميد بلدية سوق الجمعة ورئيس لجنة الأزمة في طرابلس، هشام بن يوسف، إن رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج وافق على توفير المخصصات المالية التي طلبتها الشركة العامة للكهرباء، لاستكمال بعض المحطات وللصيانات المطلوبة لعدد من الوحدات.

وأوضح بن يوسف في تصريحات إلى «بوابة الوسط»، اليوم الثلاثاء، أن موافقة السراج جاءت ضمن الاجتماع الذي عقد يوم الأحد بحضور مندوبين عن الشركة العامة للكهرباء ورئيس المجلس الرئاسي، لمناقشة مشكلة طرح الأحمال وانقطاع الكهرباء لساعات طويلة والنظر في الحلول الممكنة.

وأشار إلى أن رئيس المجلس الرئاسي أصدر تعليماته إلى الوزارات المعنية، بتخصيص المبلغ المالي اللازم لتوفير عدد من محطات التوليد المتنقلة بقدرة إجمالية تقدر بـ550 ميغاوات لتغطية العجز بمدينة طرابلس.

وأكد أن هذه الخطوة ستحتاج من ثلاثة إلى أربعة أشهر لتدخل حيز التنفيذ، حسب ما خلص إليه الحاضرون خلال الاجتماع، الأمر الذي سيمكن من حل المشكلة خلال عام من الآن.

وقال بن يوسف: «حسب بيان للشركة العامة للكهرباء صدر خلال اليومين الماضيين، فإنه كما يبدو لا توجد حلول سريعة لمشكلة انقطاع الكهرباء على مدينة طرابلس، خاصة مع عدم تعاون المدن الأخرى في طرح الأحمال».