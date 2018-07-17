سلامة ونائبته يجتمعان برئيس حزب «العدالة والبناء»

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 17 يوليو 2018, 02:44 مساء

التقى المبعوث الأممي لدى ليبيا، غسان سلامة، ونائبته للشؤون السياسية ستيفاني ويليامز بمقر البعثة في العاصمة طرابلس، اليوم الثلاثاء، رئيس حزب «العدالة والبناء» محمد صوان.

وقالت البعثة الأممية في تغريدة عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، إن سلامة ونائبته بحثا مع صوان آخر مستجدات العملية السياسية في ليبيا.

وقدم غسان سلامة، الاثنين، إحاطته الدورية إلى مجلس الأمن الدولي، عبر الدائرة التلفزيونية المغلقة (فيديوكونفرانس) من مقر البعثة في العاصمة طرابلس، مستعرضًا خلالها تطورات الأوضاع السياسية والأمنية والاقتصادية وجهود الفريق الأممي العامل في ليبيا خلال الشهرين الماضيين.

وقال سلامة إن الوضع الراهن في ليبيا لا يمكن أن يستمر، وإن الليبيين يتلهفون إلى التخلص من الفوضى التي لازمت مؤسساتهم وإحياء الاقتصاد الوطني الذي يعاني أزمات عدة، منوهًا إلى أن البعثة تعمل في الوقت الراهن من طرابلس وستفتح مكتبها قريبًا في بنغازي.

وأضاف سلامة قائلاً: «إن إحراز أي تقدم سياسي مرتبط بانعدام النشاط العسكري على الأرض. غيرأن مما يؤسف له أن الشهرين الماضيين شهدا أعمالاً عسكرية وأحداث عنف تسببت في تحويل الانتباه واستنزاف بعض الزخم الذي كنا قد اكتسبناه».

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