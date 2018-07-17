السفير الإيطالي يجدد موقف بلاده الداعم المؤسسة الوطنية للنفط

السفير الإيطالي لدى ليبيا بيروني خلال لقائه رئيس المؤسسة الوطنية للنفط صنع الله. (صورة من السفارة الإيطالية)

جدد السفير الإيطالي لدى ليبيا جوزيبي بيروني، اليوم الثلاثاء، موقف بلاده الداعم تعزيز الدور المركزي، والمستقل للمؤسسة الوطنية للنفط برئاسة مصطفى صنع الله.

وقال بيروني في تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر» إنه أكد لرئيس المؤسسة الوطنية دعم بلاده الكامل تعزيز دور المؤسسة في الدفع بعجلة الاقتصاد والنمو والاستقرار الاجتماعي في ليبيا.

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وكان وزير الخارجية الإيطالي، إينزو موافيرو ميلانيزى، قال خلال لقائه المشري في العاصمة طرابلس، الأسبوع الماضي، إن بلاده «حريصة على وحدة المؤسسات الليبية، بينها المؤسسة الوطنية للنفط»، مضيفًا أن إيطاليا تتطلع إلى زيادة التعاون الاقتصادي مع ليبيا والتعجيل بإعادة تدوير عجلة الاقتصاد.

وأضاف الوزير الإيطالي أن «حكومة بلاده تدعم دون تردد تطلعات الشعب الليبي في الوصول للاستقرار، كما أنها ترفض التعامل مع المؤسسات الموازية وتدعم الحكومة الشرعية المتمثلة في حكومة الوفاق الوطني».