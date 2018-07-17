قاضية لبنانية تحظر سفر هانيبال القذافي لمدة عام

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 17 يوليو 2018, 01:03 مساء

أصدرت قاضية لبنانية حكمًا بمنع هانيبال القذافي من السفر ومنعه من مغادرة لبنان لمدة عام، في دعوة أقامها مواطن لبناني يتهمه بتشكيل جماعة إرهابية، وفق ما ذكرت جريدة «ديلي ستار» اللبنانية، أمس الإثنين.

وذكرت الجريدة أن القاضية ريتا غنطوس قررت، في 12 يوليو الجاري، منع هانيبال القذافي من مغادرة لبنان لمدة عام، وأرسلت مذكرة بهذا الشأن إلى أجهزة الأمن العام لتنفيذ القرار.

ويأتي الحكم القضائي الأخير في إطار دعوة مقدمة من اللبناني حسين حبيش، اتهم فيها «هانبيال القذافي بتشكيل تنظيم إرهابي، وبالخطف والشروع في القتل».

ويزعم حبيش أنه «أُختطف في ليبيا، العام 2016، على يد مجموعة مسلحة موالية لهانيبال القذافي، طالبت وقتها الحكومة اللبنانية بإطلاق سراح نجل القذافي مقابل الإفراج عن حبيش».

ويقضي هانيبال أيضًا حكمًا بالسجن لمدة عام ونصف العام، بتهمة إهانة القضاء اللبناني. ونقلت الجريدة عن مصادر قضائية أن قرار منع هانيبال من السفر، هو إجراء وقائي في حال تم الإفراج عنه.

يُذكر أن السلطات اللبنانية ألقت القبض على نجل القذافي، في ديسمبر 2015، وتم احتجازه في إطار التحقيقات الخاصة باختفاء الإمام موسى الصدر واثنين من مرافقيه بعد زيارة ليبيا بدعوة من معمر القذافي في 1978.

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