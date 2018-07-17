بدء أعمال إنشاء قسم الطوارئ بمركز طب وجراحة القلب ببنغازي

سلمت إدارة المتابعة وضمان الجودة ببلدية بنغازي ومكتب مشاريع الصحة بنغازي الكبرى، قسم الطوارئ بمركز طب وجراحة القلب إلى شركة التعمير المتجدد للمقاولات، تمهيدًا لبدء تنفيذ أعمال إنشائه.

تأتي هذه الأعمال ضمن المشاريع الطارئة التي تنفذها لجنة إعادة استقرار بنغازي المشكلة بقرار رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح وبرئاسة رئيس مجلس الوزراء بالحكومة الموقتة عبدالله الثني وعضوية الحاكم العسكري درنة – بن جواد الفريق عبدالرازق الناظوري ومحافظ ليبيا المركزي على الحبري وعميد بلدية بنغازي المستشار عبدالرحمن العبار.

حضر التسليم طاهر الفضلي مدير عام مركز القلب والمهندس فرج الخفيفي مدير مكتب مشاريع الصحة بنغازي.