الأرصاد: سحب متفرقة وشبورة مائية على معظم أنحاء ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 17 يوليو 2018, 11:55 صباحا

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية ظهور بعض السحب المتفرقة وشبورة مائية أثناء الليل وفي الصباح الباكر على معظم أنحاء ليبيا.

رأس جدير حتى سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة
السماء صافية إلى ظهور بعض السحب المتفرقة واحتمال ظهور شبورة مائية أثناء الليل وفي الصباح الباكر على سرت.

وتكون الرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تكون متغيرة الاتجاه على بعض المناطق الداخلية، فيما تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 28-33 على الساحل الممتد من رأس جدير حتى طرابلس، وما بين 35 - 42 على باقي المناطق لتسجل انخفاضًا يوم غدٍ على باقي المناطق.

بن جواد - سهل بنغازى حتى امساعد - جالو - مرادة
السماء صافية إلى قليلة السحب واحتمال ظهور شبورة مائية أثناء الليل وفي الصباح الباكر على بعض مناطق الخليج وبنغازي، فيما تكون الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانًا على بعض المناطق.

وتتراوح درجات الحرارة القصوى بين 29-34 على المناطق الساحلية، وبين 35-40 على مناطق الدواخل لتسجل ارتفاعًا يوم غدٍ على جالو والجغبوب.

الجفرة - سبها - غات - غدامس - الحمادة
السماء صافية والريـاح شمالية شرقية إلى شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، وتتراوح درجات الحرارة القصوى بين 38-43، وتصل هذا اليوم إلى 46 على غدامس.

الكفرة - تازربو - السرير
السماء صافية والرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، وتتراوح درجات الحـرارة القصوى بين 38-41.

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