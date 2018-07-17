إصابة شاب في انفجار قنبلة يدوية غرب بنغازي

بنغازي - بوابة الوسط: سالم العبيدي | الثلاثاء 17 يوليو 2018, 11:01 صباحا

أصيب شاب في انفجار قنبلة يدوية محلية الصنع (جلاطينه)، أثناء صيد السمك على شواطئ قمينس غرب مدينة بنغازي.

وقالت مصادر طبية وأمنية متطابقة في تصريحات إلى «بوابة الوسط» اليوم الثلاثاء، إن الشاب وائل محمود كان يصطاد السمك بمنطقة قمينس بواسطة «جلاطينة»، حينما انفجرت القنبة، التي أدت إلى إصابات في أنحاء متفرقة من الجسم، نقل على إثرها إلى مستشفى الجلاء للجراحة والحوادث.

وأوضحت المصادر، أن المصاب خرج من غرفة العناية الفائقة بالمستشفى، بعد استقرار حالته الصحية، وهو أحد سكان بلدية قمينس.

وتعتبر هذه الواقعة هي الثانية من نوعها هذا العام، حيث قتل شاب في منتصف أبريل الماضي في انفجار قنبلة يدوية محلية الصنع (جلاطينه) أثناء صيد السمك بمنطقة جليانة في مدينة بنغازي.

ويستخدم عدد من الصيادين القنابل اليدوية محلية الصنع في عملية صيد الأسماك.

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