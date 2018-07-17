مسؤولة إيطالية: ملتزمون بجعل موانئ ليبيا «آمنة»

ميناء الزاوية النفطي في ليبيا. رويترز

قالت وكيلة وزارة الشؤون الخارجية الإيطالية إيمانويلا ديل ري، إن هناك جهودًا مبذولة، لضمان توفر الظروف الأمنية اللازمة في الموانئ الليبية.

وأكدت إيمانويلا في تصريح مقتضب على هامش اجتماع مجلس الشؤون الخارجية في بروكسل الاثنين: يتم فعل كل شيء لضمان توفر الظروف الأمنية اللازمة، وكذلك الوصول الى إحلال الاستقرار للأوضاع في المنطقة، التي يُستقبل فيها المهاجرون».

وتابعت المسؤولة الإيطالية: «أنا لم أتحقق من الأمر شخصيا، لكن استنادا لما نعرفه، هناك التزام قوي للتأكد من جعل موانئ ليبيا آمنة».

وكانت المفوضية الأوروبية شددت على أنها لا ولن تعتبر الموانئ الليبية آمنة ومؤهلة لاستقبال المهاجرين، موضحة على لسان الناطقة باسم الجهاز التنفيذي الأوروبي ناتاشا برتود، أن سفن الإنقاذ التابعة للوكالات الأوروبية لن تقوم بأي عملية إنزال للمهاجرين في الموانئ الليبية، لأن بروكسل لا تعتبرها مكاناً آمناً لذلك.