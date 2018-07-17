جلالة يبحث مشاكل نازحي جنزور والمناطق المجاورة

التقى وزير شؤون النازحين والمهجرين يوسف جلالة، الإثنين، نازحي منطقة جنزور والمناطق المجاورة لها، الممثلة في نجيلة الزراعي والماية والطويبية، لمناقشة الحلول الممكنة والصعوبات التي يواجهونها وعرضها على المجلس الرئاسي.

وطالب النازحون، خلال اللقاء الذي عقد بديوان رئاسة الوزراء، بضرورة تسوية أوضاع الموظفين الذين انقطعوا عن عملهم نتيجة تردي الوضع الأمني بالمنطقة، وصرف بدل إيجار لحوالي 1000 أسرة مهجرة، والتعويض العادل جراء حرق وسرقة وإتلاف ممتلكاتهم، بالإضافة إلى ضرورة العودة الآمنة إلى ديارهم ومزارعهم.

ووعد جلالة، النازحين، بالتواصل مع المجلس الرئاسي والحكومة وعرض مطالبهم على الجهات ذات العلاقة، مؤكدًا مشروعية مطالبهم التي يسعى لإيجاد الحلول لها.