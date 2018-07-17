«الرئاسي» يبدأ المقابلات الشخصية لاختيار رئيسة ونائب وحدة تمكين المرأة

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 17 يوليو 2018, 09:12 صباحا
عضو المجلس الرئاسي احمد حمزة خلال إجراء مقابلات لاختيار رئيسة وحدة تمكين المرأة. (وال)

بدأت اللجنة المكلفة باختيار رئيس ونائب وحدة تمكين المرأة بالمجلس الرئاسي إجراء المقابلات الشخصية للمتقدمات اللاتي انطبقت عليهن الشروط والمعايير الخاصة بالترشح لهذين المنصبين.

وجرى اختيار 24 سيدة وفق الشروط المطلوبة من أصل 71 سيدة تقدمن لنيل المنصبين، حسب وكالة الأنباء الليبية (وال).

يذكر أن اللجنة تشكلت بقرار المجلس رقم (210) لسنة 2016 بشأن إنشاء وحدة دعم وتمكين المرأة.

ويترأس اللجنة عضو المجلس الرئاسي أحمد حمزة، وتشمل عضويتها وزير الدولة لشؤون هيكلة المؤسسات الدكتورة إيمان بن يونس، والمستشار السياسي لرئيس المجلس الرئاسي الطاهر السني، ووزيرة الشؤون الاجتماعية فاضي الشافعي، ومستشارة الشؤون الخدمية للنائب أحمد معيتيق الدكتورة هند شوبار.
 

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