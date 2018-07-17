رد فعل «الهجرة الدولية» على اختناق المهاجرين في زوارة

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 17 يوليو 2018, 08:36 صباحا
الشاحنة التي اختنق بها المهاجرون. (المنظمة الدولية للهجرة)

عبرت بعثة المنظمة الدولية للهجرة في ليبيا، عن «فجيعتها» من حادث وفاة ثمانية مهاجرين غير شرعيين حتفهم من بين 100 مهاجر تعرضوا للاختناق في شاحنة كبيرة شرق زوارة أمس الإثنين.

وقال رئيس البعثة، عثمان البلبيسي: «فُجعت لمعرفتي أن ثمانية مهاجرين، بما فيهم ستة أطفال، توفوا صباح اليوم باكراً نتيجة اختناقهم في شاحنة مغلقة في زوارة»، حسب الصفحة الرسمية للبعثة على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وأوضحت البعثة أن «أطباء من المنظمة يدعمون المستشفى المحلي في تقديم المساعدة الطبية الطارئة لواحد على الأقل من الناجين ممن هم في وضع حرج».

كانت مديرية أمن زوارة أوضحت في بيان أن فرقة أمنية ضبطت شاحنة تستخدم لنقل الأسماك واللحوم بها نحو 100 مهاجر غير شرعى». مشيرة إلى «وجود جالونات بنزين داخل الشاحنة المغلقة». ولفت البيان إلى أن فرق التحري تعرفت على هوية المتهمين، وجارٍ البحث عنهم للقبض عليهم.

ونوهت المديرية إلى وفاة ستة أطفال وامرأة واحدة وشاب في مقتبل العمر، وإنقاد 90 شخصًا، ونقل من كانت حالته خطيرة إلى مستشفى زوارة البحري الذي أعلن حالة الطوارئ.  وجرى نقل المهاجرين إلى موقع تابع للمديرية، حيث وفرت لهم وجبات غذائية مستعجلة ومياه شرب، حسب المديرية.

يشار إلى أن المهاجرين ينتمون إلى جنسيات عربية وأفريقية وباكستانية وبنغالية.

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