«بلدي شحات» يعلن موعد بدء إنشاء مشروع ميناء سوسة البحري

البيضاء - بوابة الوسط: يزيد الحبل | الثلاثاء 17 يوليو 2018, 09:00 صباحا
صورة لاجتماع مجلس شحات البلدي.

أعلن مجلس شحات البلدي، بدء إنشاء مشروع ميناء سوسة البحري، خلال العام المقبل، بعد الحصول على التوقيعات النهائية.

وأوضح المكتب الإعلامي للمجلس، في بيان صادر عنه اليوم الثلاثاء، أن اجتماعًا جرى بين عميد البلدية حسين بودرويشة، وعضو المجلس البلدي عثمان الميار، مع عدد من المستثمرين ومديري إدارات الشركة الأميركية قويدري المختصة في الطرق والجسور والكباري، لمناقشة بعض المقترحات المتعلقة بمجال الاستثمار في البلاد وحل المشاكل القائمة الآن في البنية التحتية للمنطقة.

كما تطرق الاجتماع إلى مشروع ميناء سوسة البحري حيث اتفقوا على البت في المشروع بعد الحصول على التوقيعات النهائية خلال 2019.

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وأشار البيان إلى أن الحاضرين اتفقوا على إعداد دراسات مستقبلية حتى عام 2052 بشأن كثافة حركة المرور والتشغيل بميناء سوسة، مع التفاوض مع أكبر شركات الموانئ والحاويات شركة برتر أفام.

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