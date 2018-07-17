بالصور.. الثني يفتتح أول معرض للقطع الأثرية المستردة في شحات

البيضاء - بوابة الوسط: يزيد الحبل | الثلاثاء 17 يوليو 2018, 08:09 صباحا

افتتح رئيس الحكومة الموقتة عبد الله الثني، فعاليات المعرض الأول للقطع الأثرية المستردة، والذي يأتي تحت شعار «التراث للجميع»، ويقام في نسخته الأولى بمدينة شحات.

وقال المكتب الإعلامي بمصلحة الآثار في بيان تلقت «بوابة الوسط» نسخة منه، إن فعاليات المعرض تستمر عشرة أيام على التوالي بمبنى متحف المدينة، ويتضمن عرض قطع أثرية جرى تسليمها للمصلحة، بعد أن تم ترميمها وصيانتها وتسجيلها، فضلاً عن عرض جزء من أعمال الأديب الليبي الراحل داوود حلاق.

وأضاف أن المعرض في نسخته الأولى أتى في إطار التوعية بأهمية الموروث الثقافي الإنساني الذي تعد ليبيا إحدى الدول الغنية به، إضافة إلى سبل حمايته وتطويره.

وأشار إلى أن النسخة الثانية للمعرض ستكون في شهر أغسطس بمدينة بنغازي، فيما ستكون النسخة الثالثة في شهر نوفمبر بطبرق.

من جانبه، قال رئيس الحكومة الموقتة خلال كلمة ألقاها أمام الحاضرين، إن «الحكومة لن تدخر جهدًا من أجل الحفاظ على الآثار، وحمايتها حفاظًا على وجه مشرف من تاريخنا العظيم».

ولفت الثني إلى أن «من سمات رقي الشعوب، ومن أسباب تقدمها، اعتناؤها بآثارها، واهتمامها بتاريخها، والعمل المستمر على تبصير الأجيال المتلاحقة بعظمة هذ الإرث الخالد، وأهمية هذا الموروث الإنساني العظيم ليعتنوا به ويحافظوا عليه».

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