السراج يبحث مع رئيس ديوان المحاسبة تنفيذ المشاريع الخدمية

بحث رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، فائز السراج مع مع رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك تنفيذ المشاريع الخدمية.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي ليل الاثنين « إن السراج بحث الملف الاقتصادي وآليات التنسيق المشترك و التعاون بين الأجهزة المختلفة».

وأشار المكتب الإعلامي إلى أن السراج وشكشك «ناقشا إيجاد آليات فاعلة للاسراع في تنفيذ العديد من المشاريع والبرامج الخدمية».

ولفت المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي إلى أن هذا الاجتماع جاء لـ«لتخفيف على المواطن ومواجهة المختنقات والأزمات الراهنة بمختلف مناطق ليبيا».