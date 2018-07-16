وزير التعليم يوضح موقف الممتنعين عن امتحانات الثانوية.. وأزمة عدم استكمال المناهج

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 16 يوليو 2018, 10:45 مساء
وزير التعليم بحكومة الوفاق الدكتور عثمان عبدالجليل

قال وزير التعليم بحكومة الوفاق الدكتور عثمان عبدالجليل، إن امتحانات الشهادة الثانوية تسير بشكل جيد في معظم اللجان حسب الخطط الموضوعة لها، مشيرًا إلى خروقات وقعت في أحد اللجان، وامتناع بعض الطلاب من الدخول لإجراء الامتحان البالغ عددهم قرابة 261 طالبًا، مؤكداً أن وزارة التعليم ستطبق عليهم لوائح الامتحانات.

الطلبة الممتنعين
ووجه عبدالجليل، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم الإثنين بالمركز الإعلامي لرئاسة الوزراء، رسالة إلى أولياء أمور الطلبة الممتنعين عن دخول الامتحانات بأن «مثل هذه التصرفات ستعود بالضرر على أبنائهم، ويعتبرون راسبين في المادة التي امتنعوا عن إجراء الامتحان فيها»، وأنهم «ضحية للمغرضين الذين يحاولون إرباك المشهد».

أزمة المناهج
وأرجع الوزير أسباب عدم استيفاء بعض المدارس المناهج المقرر خلال العام الدراسي، إلى أن هناك مدارس لا يوجد بها بعض المعلمين، مشيرًا إلى أن الوزارة لم تصلها أي تقرير حول نقص المعلمين، لكنّها ستعالج هذا الأمر بشكل مهني.

وأعلن أن وكيل الوزارة أصدر تعليماته إلى إدارة التفتيش التربوي بتشكيل لجان في كل مناطق ليبيا لزيارة المدراس الثانوية وتقديم تقرير مفصل عن كل مادة وما نسبة استكمال المنهج المقرر لهذا العام.

الشائعات
وأكد الوزير أن «كافة الشائعات التي تداول في صفحات التواصل الاجتماعي تهدف لإرباك المشهد وإجهاض هذا المشروع الوطني الذي نسعى من خلاله لإصلاح العملية التعليمية والذي سيكتب له نجاح بفضل عزيمة الوطنيين في كل القطاعات».

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