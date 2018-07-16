ضبط 59 مهاجرًا مصريًا و3 مهربين ليبيين بمنطقة البيضان جنوب أجدابيا

ألقت عناصر بوابة الأمن في منطقة البيضان (35 كلم جنوب مدينة أجدابيا) التابعة لمديرية أمن أجدابيا القبض على نحو 59 مهاجرًا غير شرعي من مصر كانوا قد تسللوا من الحدود الشرقية للبلاد باتجاه مدينة أجدابيا، حسب ما ذكرته صفحة مديرية أمن أجدابيا على موقع «فيسبوك»

وقال آمر بوابة منطقة البيضان ملازم أول محمد الفاخري إنه تم القبض أيضًا على 3 مهربين ليبيين أحدهم من أكبر مهربي البشر في المنطقة، مشيرًا إلى أن الشخص الرابع من قبيلة أولاد علي.

وأضاف الفاخري أن المهاجرين يحملون أوراق وإثباتات شخصية مزورة وأغلبهم يحملون أمراض خطيرة، منوهًا إلى أنه سيتم إحالتهم للجهات المختصة في أقرب وقت ممكن بعد استكمال الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.