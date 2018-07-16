إنقاذ 104 مهاجرين غير شرعيين شمال شرق طرابلس

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 16 يوليو 2018, 09:22 مساء
مهاجرين غير شرعين جرى إنقاذهم شمال شرق طرابلس

أعلنت قوات البحرية الليبية، الجمعة، إنقاذ 104 مهاجرين غير شرعيين من جنسيات أفريقية مختلفة قبالة سواحل ليبيا، في عملية عبور إلى أوروبا بالبحر المتوسط في رحلات محفوفة بالمخاطر.

وأشار بيان للقوات البحرية إلى أن الزورق رأس أجدير التابع لحرس السواحل قطاع طرابلس أنقذ 104 مهاجرين غير شرعيين، كانوا على متن قارب مطاطي شمال منطقة الخمس (شمال شرق طرابلس)، من بينهم 91 رجلاً و13 امراة كلهن من إريتريا.

وأوضح أن «المهاجرين يتوزعون بواقع: 87 إرتيريًا، وشخص من غامبيا، و4 سودانيين، و4 مصريين، و7 مغاربة، وتونسي واحد».

وأشار إلى أن المهاجرين جرى نقلهم إلى نقطة الإنزال بقاعدة طرابلس البحرية، وبعد تقديم المساعدة الإنسانية والطبية لهم جرى تسليمهم إلى جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية مركز إيواء طريق السكة.

وتفاقمت قضية الهجرة غير الشرعية منذ 2011، إذ يستغل المهربون الفوضى التي تسود ليبيا لنقل عشرات الآلاف من المهاجرين سنويًّا باتجاه أوروبا، فيما يشكو الأوروبيون باستمرار من تفاقم الأزمة.

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