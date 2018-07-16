عضو بالمجلس البلدي توكرة يطالب بعودة المجالس المنتخبة والتعجيل بالانتخابات البلدية

عضو المجلس البلدية توكرة إبراهيم حدوث. (الإنترنت)

طالب عضو المجلس البلدية توكرة إبراهيم حدوث، اليوم الإثنين، بإرجاع المجالس البلدية المنتخبة والإسراع في إجراء انتخابات بلدية بشكل عاجل.

ويأتي تصريح حدوث بعد يوم من إعلان المجالس البلدية بالمنطقة الشرقية رفضها قرار رئيس الحكومة الموقتة بشأن تكليف عمداء البلديات المنتهية ولايتها بتسيير الأعمال وإعفاء الأعضاء المنتخبين.

وقال حدوث في تصريح إلى «بوابة الوسط»، بعد رفض قرار رئيس الحكومة الموقتة من قبل المجالس البلدية المنتخبة: «يجب إرجاع المجالس المنتخبة والإسراع في إجراء الانتخابات البلدية».

وطالب حدوث، بـ«تفعيل قرارات المحكمة بشأن عودة المجالس المنتخبة»، منوهًا إلى أن اجتماع سيعقد مع رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح بالخصوص، بحسب ما اتفق عليه أعضاء المجالس البلدية خلال اجتماعهم بفندق «دار السلام» في طبرق أمس الأحد.

وأعلن أعضاء المجالس البلدية بالمنطقة الشرقية المنتخبون، في بيان أصدروه عقب اجتماعهم في طبرق أنه «لا شرعية إلا للمجالس البلدية المنتخبة من الشعب» وأنهم لن يسلموا «المجالس البلدية الحالية إلا لأعضاء منتخبين من الشعب وفق ما نصت عليه اللوائح والقرارات والقوانين».

وأكد المشاركون في الاجتماع رفضهم «التام والقاطع لقرار مجلس وزراء الحكومة الموقتة الذي يحمل رقم (262) لسنة 2018، الذي ينصُّ على تكليف رؤساء المجالس البلدية تسيير مهام البلديات التي انتهت ولايتها» لافتين إلى «أن هذا القرار مخالف لأحكام القانون رقم (59) لسنة 2012 ولائحته التنفيذية».