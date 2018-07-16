إنقاذ 158 مهاجرًا غير شرعي شمال الخمـــس

القاهرة - بوابة الوسط: أسماء بن سعيد | الإثنين 16 يوليو 2018, 07:43 مساء

أعلنت القوات البحرية الليبية، إنقاذ 158 مهاجرًا غير شرعي من جنسيات أفريقية، اليوم الاثنين، كانوا على متن قارب مطاطي تعطل بهم على بعد 26 ميلًا بحريًا شمال منطقة الخمس غرب البلاد.

وقال الناطق باسم القوات البحرية العميد أيوب قاسم في تصريح تلقته «بوابة الوسط» إن عملية الإنقاذ نفذتها دورية تابعة لحرس السواحل القطاع الأوسط بواسطة الزورقين «حسام» و«قمينس».

وأوضح قاسم أن المهاجرين من جنسيات أفريقية مختلفة من «ساحل العاج وهم العدد الأكبر، ومن مالي، النيجر، الكاميرون، غينيا كوناكري، غينيا،غانا، زامبيا والسنغال»، من بينهم 115 رجلًا و34 امرأة و9 أطفال.

وأشار إلى أن المهاجرين في انتظار تسليمهم إلى مركز إيواء الخمس التابع لجهاز الهجرة غير الشرعية بعد تقديم المساعدات الطبية والإنسانية لهم فور وصولهم على تمام الساعة الخامسة مساء إلى نقطة إنزال الخمس.

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