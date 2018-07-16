مؤسسة النفط تُطالب قبائل الجنوب بالإفراج عن موظفيها المخطوفين

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 16 يوليو 2018, 06:55 مساء
مصطفى صنع الله

دعت المؤسسة الوطنية الليبية للنفط، الاثنين، القبائل في جنوب البلاد إلى الإفراج عن اثنين من موظفيها أحدهما روماني، خُطفا من حقل الشرارة السبت.

ولم تتبن أي جهة عملية الخطف، لكن مصطفى صنع الله، رئيس مؤسسة النفط أكد أن «مؤسسة النفط لن تدفع درهمًا واحدًا أو دينارًا لأي عمليات ابتزاز أوإغلاق أوخطف».

وأعلن خلال تظاهرة مع زملائه أمام مقر المؤسسة في طرابلس «نسأل السكان المحليين في منطقة أوباري تحديدًا ومناطق الجنوب بصفة عامة (...) وأخوتنا التبو والطوارق، شركاؤنا في الوطن والدين أن يحكّموا العقل ويطلقوا سراح اثنين من عمالنا في أسرع وقت ممكن».

وحسب الأجهزة الأمنية خطفت مجموعة مسلحة أربعة مهندسين - ثلاثة ليبيين وروماني - السبت من حقل الشرارة في منطقة أوباري (900 كلم جنوب طرابلس)، لكن المؤسسة أعلنت لاحقًا الإفراج عن مهندسين اثنين.

وتابع صنع الله: «الوضع لا يُحتمل ... وعمال النفط يستحقون كل التكريم والاحترام لا أن يتم خطفهم».

ووقعت عملية الخطف بعد 10 أيام من خطف ثلاثة مهندسين فيلبينيين وآخر كوري جنوبي كانوا يعملون على منظومة النهر الصناعي أيضًا في الجنوب الصحراوي.

ويأتي أيضًا بعد أسابيع من الإفراج عن ثلاثة أتراك خُطفوا قبل ثمانية أشهر في جنوب البلاد، حيث شاركوا في بناء محطة أوباري الكهربائية.

وتضم ليبيا أكبر مخزون نفطي في أفريقيا، وكانت تنتج حوالى 1,5 مليون برميل يومياً قبل 2011، لكنّ تتعرض الحقول والموانئ النفطية في ليبيا إلى إغلاقات متكررة بفعل احتجاجات عمالية أو تعرضها لهجمات.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

سكان غاضبون يقتلون 292 تمساحًا في إندونيسيا
منوعات
صور ماكرون في الملعب تنتشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي
منوعات
خيرية الخمسي: أنا امرأة قوية جدًا.. وهذه هي نقطة ضعفي الوحيدة
ثقافة وفن
4.84 مليار دينار تحويلات «مالية الوفاق» لمؤسسة النفط في النصف الأول من 2018
ليبيا
تراجع الدينار مقابل الدولار في السوق السوداء
ليبيا
سيارة إسعاف تنقل 800 كيلوغرام من القات المخدر
منوعات
غسان سلامة: لا يمكن تسوية وضع الميليشيات في عام واحد
ليبيا
الكبير: المراجعة قبل توحيد «المركزي».. وتغيير المحافظ وفق آلية الاتفاق السياسي
ليبيا
الإعلان عن انتهاء المرحلة الأولى من المسار التشاوري للملتقى الوطني الليبي
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

فوائد القشر الأبيض للبطيخ