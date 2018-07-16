إنتاج «أجوكو» من النفط يتراوح ما بين 150 ألف إلى 180 ألف برميل يوميًــا

مقر شركة الخليج العربي للنفط في بنغازي. (رويترز)

قال مسؤول بميناء الحريقة النفطي في طبرق، إن إنتاج شركة الخليج العربي للنفط (أجوكو) من الخام بلغ ما يتراوح بين 150 ألفًا و180 ألف برميل يوميًا اليوم الاثنين مع استئناف الإنتاج في حقول نفط وبدء عمليات التصدير، بحسب ما نقلته «رويترز».

وتصدر «أجوكو» الخام من ميناء الحريقة وهو أحد أربعة موانئ رئيسية في شرق ليبيا، عادت تبعيتها إلى المؤسسة الوطنية للنفط في طرابلس الأسبوع الماضي بعد توقف لعمليات التصدير لأسبوعين.

وبلغ إنتاج شركة (أجوكو)، نحو 250 ألف برميل يوميًا في وقت سابق من هذا العام. لكن الإنتاج كان يتذبذب بسبب مشاكل في إمدادات الكهرباء.

ومع استئناف العمل في الحقول الشرقية، دخلت ناقلة ميناء الحريقة يوم أمس الأحد لبدء تحميل مليون برميل حسبما قال مسؤول الميناء لـ«رويترز».

وأشارت «رويترز» إلى أن أزمة الموانئ النفطية ونقل تبعيتها لمؤسسة النفط التابعة للحكومة الموقتة في شرق البلاد كانت «تنذر بتعطيل إنتاج 850 ألف برميل يوميًا».

وأضافت أن إنتاج الخام في ليبيا تلقى ضربة جديدة أول أمس السبت نتيجة تقليص إنتاج حقل الشرارة في جنوب غرب البلاد عقب خطف اثنين من العاملين هناك.