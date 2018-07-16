نازحو جنزور يطالبون بتعويضات وتسوية أوضاع الموظفين وبدل إيجار لألف أسرة

يوسف جلالة يستقبل ممثلين عن نازحي جنزور والمناطق المجاورة

طالب نازحو منطقة جنزور والمناطق المجاورة لها، اليوم الإثنين، بتعويضات عادلة جراء الأوضاع الأمنية خلال الفترة الماضية، وتسوية أوضاع الموظفين، وصرف بدل إيجار لحوالي ألف أسرة.

جاء ذلك خلال استقبال وزير شؤون النازحين والمهجّرين يوسف جلالة، وفدًا من نازحي جنزور والمناطق المجاورة، المتمثلة في نجيلة الزراعي، والماية، والطويبية، لمناقشة الحلول الممكنة والصعوبات التي يواجهونها وعرضها على المجلس الرئاسي.

وطالب النازحون، وفق بيان نشرته إدارة التواصل والإعلامي بمجلس الوزراء، بضرورة تسوية أوضاع الموظفين الذين انقطعوا عن عملهم نتيجة تردي الوضع الأمني بالمنطقة، وصرف بدل إيجار إلى ما يقارب 1000 أسرة مهجرة، والتعويض العادل جرّاء حرق وسرقة وإتلاف ممتلكاتهم، بالإضافة إلى ضرورة العودة الآمنة إلى ديارهم ومزارعهم.

من جانبه وعد جلالة بالتواصل مع المجلس الرئاسي والحكومة وعرض مطالب النازحين على الجهات ذات العلاقة، مؤكدًا في الوقت نفسه مشروعية مطالبهم وإيجاد الحلول للمشاكل التي يواجهونها.

يوسف جلالة يستقبل ممثلين عن نازحي جنزور والمناطق المجاورة

يوسف جلالة يستقبل ممثلين عن نازحي جنزور والمناطق المجاورة