افتتاح قسم الولادة بمستشفى بني وليد العام بعد صيانته وتجهيزه

افتتحت إدارة مستشفى بني وليد العام، اليوم الاثنين، قسم الولادة الجديد بعد الإنتهاء من صيانته، وتجهيزه بشكل نهائي لاستقبال الحالات.

وقال مدير المكتب الإعلامي بالمستشفى حاتم التويجر لـ«بوابة الوسط» إن القسم جرى تجهيزه بعدد أكبر من الأسرة، ويشمل غرف إيواء، وكشف، وعمليات، منوهًا إلى أن السعة السريرية بالقسم أصبحت 30 سريرًا.

وأضاف التويجر، أن قسم الولادة سيساهم بشكل عام في تقديم الخدمات الصحية لأهالي مدينة بني وليد.

وحضر حفل الافتتاح مدير عام المستشفى محمد المبروك وأعضاء المجلس الاجتماعي لقبائل ورفلة، وعدد من الأطباء والأطباء المساعدين، والموظفين العاملين بالمستشفى.