«الرئاسي» يبحث الموقف التنفيذي من برنامج الإصلاح الاقتصادي

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 16 يوليو 2018, 05:13 مساء
المجلس الرئاسي يستعرض خطوات حكومة الوفاق الوطني لإجراء الإصلاحات الاقتصادية

عقد رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج، مع النائبين بالمجلس أحمد معيتيق، عبدالسلام كاجمان، وعضوي المجلس محمد عماري زايد وأحمد حمزة، اجتماعًا موسعًا اليوم الإثنين، بديوان رئاسة الوزراء استعرض خلاله الخطوات التي اتخذتها حكومة الوفاق الوطني لإجراء الإصلاحات الاقتصادية.

وأشار بيان مقتضب لحكومة الوفاق الوطني عبر «فيسبوك»، إلى أنّ المجتمعون أكدوا البدء في برنامج الإصلاح الاقتصادي والمالي الذي يكمن في دعم المؤسسة الوطنية للنفط لاستعادة مستويات الإنتاج الطبيعية، وتصحيح السياسات المالية والاقتصادية.

وكان اجتماع عُــقد في تونس مؤخرًا انتهى إلى وضع برنامج إصلاح اقتصادي بهدف انتشال الاقتصاد من الركود الذي يواجهه على وقع الأزمات السياسية والاقتصادية.

وأعلن نائب رئيس المجلس الرئاسي فتحي المجبري وقتها عن مسارين لإجراءات الإصلاح الاقتصادي هما «زيادة مخصصات الأسر السنوية من الصرف الأجنبي»، و«إعادة تفعيل قرار دفع علاوة الأسرة والأبناء»، دون أن يقدم مزيدًا عن كيفية تطبيق تلك الإجراءات أوالبنود الأخرى بشأنها.

المجلس الرئاسي يستعرض خطوات حكومة الوفاق الوطني لإجراء الإصلاحات الاقتصادية
المجلس الرئاسي يستعرض خطوات حكومة الوفاق الوطني لإجراء الإصلاحات الاقتصادية
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