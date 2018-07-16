لجنة العقوبات: نعكف على دراسة معلومات بشأن رفع حظر السلاح عن ليبيا

رئيس لجنة العقوبات المفروضة على ليبيا السويدي كارل سكاو

قال رئيس لجنة العقوبات المفروضة على ليبيا السويدي، كارل سكاو، إن اللجنة كلفت فريقًا لتوفير المزيد من المعلومات بشأن طلبات رفع حظر السلاح عن ليبيا.

وأضاف كارل سكاو، الذي يرأس جلسة مجلس الأمن المنعقدة حاليًّا بشأن ليبيا، أن اللجنة تلقت معلومات، وتعكف حاليًّا على النظر فيها لاتخاذ إجراءات مستقبلية.

وفيما يتعلق بالتدابير الرامية لمنع التصدير غير الرسمي للنفط الليبي، قال إن اللجنة تلقت معلومات تتعلق بمحاولة إحدى السفن تحميل بعض النفط الخام، حيث أرسلت اللجنة في حينها رسائل لدولة العلم والدولة التي أُبلغ عنها.

وأشار إلى أن اللجنة قبلت إعفاء صفية فركاش (أرملة القذافي) من حظر السفر، كما تلقت رسائل واتصالات من نقطة الاتصال المعنية بإزالة عائشة القذافي من القائمة.