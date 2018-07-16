سلامة: الليبيون يتطلعون إلى التخلص من المؤسسات الفاسدة
القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 16 يوليو 2018, 04:21 مساء
أكد مبعوث الأمم المتحدة، رئيس بعثتها للدعم في ليبيا غسان سلامة، أن الليبيين يتطلعون إلى التخلص من المؤسسات الفاسدة، لافتًا إلى أن الملتقى الوطني كان فرصة للاطلاع على آمال الليبيين ومخاوفهم ورؤاهم للمستقبل في بلادهم.
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