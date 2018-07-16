للمرة الأولى.. «صحة الموقتة» تطلق دورة تدريبية في التخطيط الاستراتيجي

البيضاء - بوابة الوسط: يزيد الحبل | الإثنين 16 يوليو 2018, 03:47 مساء
«صحة الموقتة» تطلق دورة تدريبية في مجال التخطيط الاستراتيجي

أطلقت إدارة الموارد البشرية في وزارة الصحة بالحكومة الموقتة دورة تدريبية هي الأولى من نوعها في مجال التخطيط الاستراتيجي.

وقال مسؤول الإعلام بالوزارة لـ«بوابة الوسط»، الإثنين، إن الدورة تستهدف 20 متدربًا من العاملين بالقطاع العام، وتأتي ضمن خطط الوزارة للاستعداد وتطوير قدرات ومهارات الموظفين التابعين للجهات المحلية المختلفة.

وأوضح أن الدورة لها أهمية في تمكين العناصر من تحديد أبرز القضايا الاستراتيجية أثناء التخطيط الجيد لإدارة الطوارئ والأزمات التي تمر بها البلاد، وتدريبهم على مهارات تحليل أدوار المستوى الاستراتيجي حسب مفهوم العمليات في الدولة، التي تدعم الجهد المشترك للجهات المعنية لإدارة الطوارئ والأزمات الحالية للنهوض بالقطاع الحكومي.

من جهته، قال مدير إدارة الموارد البشرية، محمد الجبالي، إن الدورة تساهم في تدريب المشاركين على عملية اتخاذ القرار الاستراتيجي بين الجهات المعنية على المستوى المحلي، خصوصًا أن عملية اتخاذ القرار الاستراتيجي بين الجهات المعنية على المستوى المحلي تحتاج إلى مهارات وإلى تنسيق متواصل بين جميع الجهات المعنية سواء على المستوى المحلي أو على المستوى الدولي والإقليمي.

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