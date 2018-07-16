«النواب»: تصنيف «الإخوان» كجماعة إرهابية لم يطرح للنقاش بعد

القاهرة - بوابة الوسط: أسماء بن سعد | الإثنين 16 يوليو 2018, 03:40 مساء
جلسة سابقة لمجلس النواب. (أرشيفية: الإنترنت)

قال مقرر مجلس النواب صالح قلمة إن تصنيف «جماعة الإخوان المسلمين» كجماعة إرهابية لم يتم مناقشته في جلسة مجلس النواب المنعقدة اليوم.

وأوضح قلمة، في تصريحات إلى «بوابة الوسط»: أن وضع جماعة الإخوان المسلمين كجماعة إرهابية كان مجرد اقتراح مقدم من عدد من النواب». وأشار إلى أن الاقتراح منظور أمام مكتب المقرر ومكتب الرئيس، لوضعه ضمن جدول جلسات مجلس النواب في الفترة المقبلة».

وأوضح أن من حق 10 نواب أو أكثر تقديم مقترح لمناقشته، ضمن جلسات مجلس النواب حسب لوائح المجلس.

وعقد المجلس جلسة رسمية اليوم بحضور رئيس المجلس عقيلة صالح والنائب الاول فوزي النويري والنائب الثاني أحميد حومة ومقرر المجلس صالح قلمة، وشارك في الجلسة 80 نائبا.

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