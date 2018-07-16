قلمة: مقترحات تعديل مشروع الاستفتاء أمام «تشريعية» النواب

مقرر مجلس النواب النائب صالح قلمة. (بوابة الوسط)

قال مقرر مجلس النواب، النائب صالح قلمة، إن كافة المقترحات بتعديل مشروع قانون الاستفتاء ستقدم إلى رئيس المجلس واللجنة التشريعية لمناقشتها وإبداء الرأي القانوني فيها.

وعقد المجلس جلسة رسمية، اليوم الإثنين، بحضور رئيس المجلس عقيلة صالح، والنائب الأول فوزي النويري، والنائب الثاني أحميد حومة، ومقرر المجلس صالح قلمة.

وذكر قلمة في تصريحات إلى «بوابة الوسط » أن 80 نائبًا حضروا الجلسة، التي تعد استئنافًا لجلسة الأسبوع الماضي لاستكمال مناقشة 45 مادة من مشروع قانون الاستفتاء، إذ لم يناقش إلا خمس مواد منها.

وتوقع قلمة أن يكون مشروع قانون الاستفتاء على الدستور جاهزًا للعرض على أعضاء المجلس والتصويت عليه في جلسة 30 يوليو الجاري.