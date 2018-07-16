«الحكومة الموقتة» تأذن بتنفيذ مشروع ازدواج طريق «أجدابيا - البريقة»

طريق «أجدابيا - البريقة» (الإنترنت)

أذن مجلس الوزراء بالحكومة الموقتة للهيئة العامة للمواصلات والنقل بمباشرة إجراءات التعاقد بطريق المناقصة المحدودة لتنفيذ مشروع ازدواج طريق «أجدابيا - البريقة»، بطول 80 كلم.

وخُصِّصت قيمة وقدرها 130 مليونًا و552 ألفًا و400 دينار ليبي لتنفيذ المشروع. على أن يخصص ما يعادل 15 % من قيمة العقد الإجمالية بعد التوقيع، والباقي حسب المستخلصات الجاهزة للدفع وبقرارات لاحقة تصدر عن مجلس الوزراء.

وتتخذ الإجراءات اللازمة في هذا الخصوص طبقًا للائحة العقود الإدارية والتشريعات النافذة.

وطلب العمل بالقرار من تاريخ صدوره، على أن يلغى كل حكم يخالف أحكامه وعلى الجهات المعنية تنفيذه.

جاء القرار بعد سنوات من المطالبات والمعاناة التي كان يعانيها أهالي مدينة أجدابيا والمناطق المجاورة لها وكل العابرين عبر الطريق السريع الرابط بين أجدابيا ومنطقة البريقة بسبب الطريق ذات الاتجاه الواحد، مما تسبب في مقتل وإصابة العشرات من المواطنين حتى أُطلق عليه «طريق الموت».