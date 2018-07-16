«الحكومة الموقتة» تأذن بتنفيذ مشروع ازدواج طريق «أجدابيا - البريقة»

أجدابيا - بوابة الوسط: صلاح ناصف | الإثنين 16 يوليو 2018, 03:35 مساء
طريق «أجدابيا - البريقة» (الإنترنت)

أذن مجلس الوزراء بالحكومة الموقتة للهيئة العامة للمواصلات والنقل بمباشرة إجراءات التعاقد بطريق المناقصة المحدودة لتنفيذ مشروع ازدواج طريق «أجدابيا - البريقة»، بطول 80 كلم.

وخُصِّصت قيمة وقدرها 130 مليونًا و552 ألفًا و400 دينار ليبي لتنفيذ المشروع. على أن يخصص ما يعادل 15 % من قيمة العقد الإجمالية بعد التوقيع، والباقي حسب المستخلصات الجاهزة للدفع وبقرارات لاحقة تصدر عن مجلس الوزراء.

وتتخذ الإجراءات اللازمة في هذا الخصوص طبقًا للائحة العقود الإدارية والتشريعات النافذة.

وطلب العمل بالقرار من تاريخ صدوره، على أن يلغى كل حكم يخالف أحكامه وعلى الجهات المعنية تنفيذه.

جاء القرار بعد سنوات من المطالبات والمعاناة التي كان يعانيها أهالي مدينة أجدابيا والمناطق المجاورة لها وكل العابرين عبر الطريق السريع الرابط بين أجدابيا ومنطقة البريقة بسبب الطريق ذات الاتجاه الواحد، مما تسبب في مقتل وإصابة العشرات من المواطنين حتى أُطلق عليه «طريق الموت».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

سكان غاضبون يقتلون 292 تمساحًا في إندونيسيا
منوعات
صور ماكرون في الملعب تنتشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي
منوعات
خيرية الخمسي: أنا امرأة قوية جدًا.. وهذه هي نقطة ضعفي الوحيدة
ثقافة وفن
4.84 مليار دينار تحويلات «مالية الوفاق» لمؤسسة النفط في النصف الأول من 2018
ليبيا
تراجع الدينار مقابل الدولار في السوق السوداء
ليبيا
سيارة إسعاف تنقل 800 كيلوغرام من القات المخدر
منوعات
غسان سلامة: لا يمكن تسوية وضع الميليشيات في عام واحد
ليبيا
الكبير: المراجعة قبل توحيد «المركزي».. وتغيير المحافظ وفق آلية الاتفاق السياسي
ليبيا
الإعلان عن انتهاء المرحلة الأولى من المسار التشاوري للملتقى الوطني الليبي
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

فوائد القشر الأبيض للبطيخ