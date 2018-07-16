استعلم عن راتبك الآن.. ديوان المحاسبة يحدث بيانات 25 قطاعًا حكوميًا

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 16 يوليو 2018, 03:09 مساء

أعلن ديوان المحاسبة، اليوم الاثنين، عن تحديث بيانات 25 قطاعًا حكوميًا عاملاً بالبلاد، ما يمكن العاملين بها من الاستعلام عن حالة رواتبهم.

وأوضح الديوان، في بيان، أن المواطنين بإمكانهم استخدام الموقع الرسمي للديوان على الرابط (http://audit.gov.ly/home/salary.php) للاستعلام عن رواتبهم وطباعة تقرير بالحالة وتقديمه إلى الجهات المعنية.

وشملت قائمة القطاعات المستوفية إجراءاتها وفقًا لما ينص عليه القانون والتشريعات النافدة: «المواصلات تاورغاء، ومركز طبرق الطبي، ومصرف الجمهورية، وشركة استثمار المنتجين، والصحة أجخرة، والصحة الأصابعة، والتربية والتعليم الرحيبات، وشركة الخليج العربي، ومركز الأورام سبها، ومستشفى جندوبة القروي».

كما شملت القائمة: «الصحة (ظاهر الجبل)، والصحة (الجفارة)، والتربية والتعليم سرت، ومستشفى ابن سينا سرت، ومستشفى بني وليد، ووزارة الدفاع، ومستشفى ودان العام، ومشروع النعام القويعة، ووزارة الداخلية والجهات التابعة لها، والحرس البلدي، وجهاز المباحث العامة، وجهاز الشرطة القضائية، وجهاز الشرطة الزراعية، والصحة (سرت)، والزراعة تاورغاء».

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