الرئاسي: مجلس الأمن تجاوب بشكل «إيجابي» مع رسالة السراج

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 16 يوليو 2018, 01:55 مساء
السلاك خلال مؤتمر صحفي في طرابلس اليوم. (إدارة التواصل والإعلام برئاسة الوزراء)

قال الناطق الرسمي باسم رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، محمد السلاك، إن مجلس الأمن تجاوب بشكل إيجابي مع رسالة رئيس المجلس الرئاسي بشأن تشكيل لجنة فنية دولية لمراجعة مصروفات وإيرادات المصرف المركزي.

وقال السلاك، خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي، الذي عقده بالمركز الإعلامي لديوان رئاسة الوزراء، إن آلية التنفيذ وكيفية تطبيقها عمليًا ما زالت قيد التشاور، مضيفًا: «سنوضح لاحقًا الإجراءات التي سوف تتخذ بالخصوص حال الاتفاق عليها»، وفق إدارة التواصل والإعلام برئاسة مجلس الوزراء.

وكان السراج دعا مجلس الأمن إلى تشكيل لجنة دولية لمراجعة تعاملات المصرف المركزي في طرابلس والبيضاء.

وبشأن لقاء الممثلة العليا للسياسات الأمنية والخارجية بالاتحاد الأوروبي، فيديريكا موغريني، رئيس المجلس الرئاسي، قال السلاك إن موغيريني أكدت الشراكة بين ليبيا والاتحاد الأوروبي ودعم الاتحاد الأوروبي ومساعدته ليبيا في مختلف القضايا والملفات، وعلى رأسها المسار الانتخابي، ومراقبة وتأمين الحدود الجنوبية، بالإضافة إلى تدريب دفعة جديدة من خفر السواحل وتقديم منح دراسية للطلاب المتفوقين.

ونقل السلاك، تجديد رئيس المجلس الرئاسي دعوته إلى الأطراف كافة لتجاوز الخلافات السياسية والتسامي عن الخصومات والعمل على إنهاء الانقسام السياسي وتوحيد المؤسسات السيادية، والإيفاء بالاستحقاقات والالتزامات وتهيئة الظروف المناسبة لإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية على قاعدة دستورية وفي موعدها المحدد، وفقًا لمخرجات إعلان باريس.

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