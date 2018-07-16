بعد احتجاجات الثانوية.. وزير التعليم يطلب تقريرا عن المناهج وعجز المعلمين

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 16 يوليو 2018, 01:47 مساء
صور متداولة لتظاهر طلاب التعليم الخاص داخل حرم جامعة طرابلس. (الإنترنت)

طلب وزير التعليم المفوض الدكتور عثمان عبد الجليل من إدارة التفتيش التربوي تقريرا تفصيليا عن مواد الثانوية العامة من حيث عجز المعلمين واستكمال المناهج الدراسية.

وقال في رسالة رسمية اليوم الإثنين، «تبين انزعاج بعض طلاب وطالبات الثانوية العامة من صعوبة الأسئلة لعدم استكمال المناهج أو عدم وجود معلمين لبعض المواد».

وأضاف «تقديرًا لظروفهم ومراعاة لهم يطلب منكم تكليف مديري مكاتب التفتيش والوحدات التابعة لها بكافة المناطق، بموافاتنا بتقرير عن كل منطقة خلال عشرة أيام من تاريخه.

وأردف «تظل رسالتنا التربوية هو الرفع من العملية التعليمية وليس تعجيز أبنائنا الطلاب».

كان عدد من طلاب مرحلة الشهادة الثانوية الممتحنين بمقار جامعة طرابلس نظموا احتجاجات الأحد بسبب ما وصفوه صعوبة أسئلة مادة اللغة الإنجليزية وعدم استكمالهم للمنهج المقرر، حسب قولهم.

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