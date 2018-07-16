لودريان يدعو إلى «احترام أجندة باريس» لحل الأزمة الليبية

وزير الخارجية الفرنسي جان ايف لودريان. (أرشيفية: بوابة الوسط)

دعا وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لودريان، إلى احترام الأجندة التي جرى الاتفاق عليها في باريس مع الأطراف الرئيسة الفاعلة في ليبيا.

وقال لودريان قبيل اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي اليوم الإثنين: «نتحدث عن ليبيا. موقف فرنسا واضح جدًا، من المهم أن الأجندة التي بدأت في باريس مع الجهات الفاعلة الرئيسة، مع وجود ودعم من المجتمع الدولي».

وأضاف: «من المهم أن يتم احترام هذه الأجندة، وتنفيذها وفق ما تم التخطيط له، أي بحلول نهاية العام. هذا هو توقع الليبيين الذين سجل كثيرون في القوائم الانتخابية، وهو ضرورة أيضًا لأمن أوروبا».

وشدد الوزير الفرنسي على ضرورة «الاستمرار في محاربة الهجرة غير النظامية»، وقال: «هذا موضوع سأكون منتبهًا جدًا له، إنه موضوع مرغوب فيه أن تكون وحدة أوروبا في الموعد».

وتواجه الممثلة العليا للسياسة الخارجية الأوروبية، فيديريكا موغيريني، خلافات محددة مع عدد من وزراء الخارجية الأوروبيين، خصوصًا وزير خارجية فرنسا جان إيف لودريان بشأن مسار العملية السياسية في ليبيا.