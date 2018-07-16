تعرف على التطعيمات المتوافرة في بلديات طرابلس

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 16 يوليو 2018, 01:09 مساء
من عمليات توزيع التطعيمات في طرابلس. (إدارة الخدمات الصحية)

أعلنت إدارة الخدمات الصحية في طرابلس توزيع التطعيمات على عيادات التطعيم في المراكز الصحية ببلديات طرابلس كافة.

وتشمل التطعيمات المتوافرة، شلل الأطفال، و(العجيلية) الروتا، والسداسي، والخماسي، والالتهاب السحائي، وفق بيان للإدارة.

وأشارت إدارة الخدمات الصحية إلى توزيع سجلات وبطاقات وحافظات التطعيم، وصناديق حفظ مخلفات الحقن، والكحول والحقن الطبية.

ولفتت إلى عدم توافر تطعيمي الالتهاب الرئوي والمركب الفيروسي، منوهة إلى توفيره خلال المدة القريبة القادمة.

وأكدت أن أعضاء مكتب التفتيش والمتابعة تابعوا عملية توزيع وصرف التطعيمات.

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