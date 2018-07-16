«يونيسيف»: قلق من الاعتداءات على النهر الصناعي

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 16 يوليو 2018, 12:50 مساء
أحد مواقع النهر الصناعي. (أرشيفية: الإنترنت)

أعربت منظمة «اليونيسيف» عن قلقها حيال الاعتداءات التي تستهدف منظومة النهر الصناعي، والتي شهدتها ليبيا خلال الأسابيع القليلة الماضية. 

وقالت المنظمة، في بيان على حسابها بموقع «فيسبوك» الأحد، إن «منظومة النهر الصناعي هو أكبر مصدر للمياه في ليبيا، ويساهم بنسبة 60% من إمدادات المياه للأطفال والعائلات في البلاد». 

كانت مجموعة مسلحة خطفت فليبينيين من موقع النهر الصناعي (الحساونة) الذي يبعد نحو (160 كلم) شمال الشاطئ الأسبوع الماضي.

وأكدت «يونيسيف» أن «ضمان الوصول إلى المياه الشرب حق إنساني، ويجب وضعه في قائمة الأولويات في ليبيا»، وحثت جميع أطراف النزاع بالتوقف عن استهداف مرافق المياه والبنية التحتية.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

خيرية الخمسي: أنا امرأة قوية جدًا.. وهذه هي نقطة ضعفي الوحيدة
ثقافة وفن
4.84 مليار دينار تحويلات «مالية الوفاق» لمؤسسة النفط في النصف الأول من 2018
ليبيا
تراجع الدينار مقابل الدولار في السوق السوداء
ليبيا
سيارة إسعاف تنقل 800 كيلوغرام من القات المخدر
منوعات
غسان سلامة: لا يمكن تسوية وضع الميليشيات في عام واحد
ليبيا
الكبير: المراجعة قبل توحيد «المركزي».. وتغيير المحافظ وفق آلية الاتفاق السياسي
ليبيا
الإعلان عن انتهاء المرحلة الأولى من المسار التشاوري للملتقى الوطني الليبي
ليبيا
قائمة جديدة ولاعبون جدد لأول مرة بالمنتخب الوطني لكرة القدم
رياضة محلية
اجتماع روما «3+3» .. حضرت ليبيا وغاب ممثلوها
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

تمارين للحفاظ على نظرك