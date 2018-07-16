«يونيسيف»: قلق من الاعتداءات على النهر الصناعي

أحد مواقع النهر الصناعي. (أرشيفية: الإنترنت)

أعربت منظمة «اليونيسيف» عن قلقها حيال الاعتداءات التي تستهدف منظومة النهر الصناعي، والتي شهدتها ليبيا خلال الأسابيع القليلة الماضية.

وقالت المنظمة، في بيان على حسابها بموقع «فيسبوك» الأحد، إن «منظومة النهر الصناعي هو أكبر مصدر للمياه في ليبيا، ويساهم بنسبة 60% من إمدادات المياه للأطفال والعائلات في البلاد».

كانت مجموعة مسلحة خطفت فليبينيين من موقع النهر الصناعي (الحساونة) الذي يبعد نحو (160 كلم) شمال الشاطئ الأسبوع الماضي.

وأكدت «يونيسيف» أن «ضمان الوصول إلى المياه الشرب حق إنساني، ويجب وضعه في قائمة الأولويات في ليبيا»، وحثت جميع أطراف النزاع بالتوقف عن استهداف مرافق المياه والبنية التحتية.