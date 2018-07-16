موغيريني قبيل اجتماع بروكسل: سنناقش أولًا الوضع في ليبيا

قالت الممثلة السامية للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، فيديريكا موغيريني، في تصريحات قبيل مشاركتها في اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في بروكسل اليوم: «سنناقش أولًا الوضع في ليبيا»، مضيفة: «سأطلعهم على ملخص زيارتي، كنت في طرابلس السبت وأجريت اجتماعات جيدة مع رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراح ومبعوث الأمم المتحدة غسان سلامة».
وأضافت موغريني: «سأحاول تركيز انتباههم على الدعم الذي نحتاج إلى توفيره للعملية السياسية في ليبيا في ضوء الانتخابات (المزمعة) والحاجة إلى تجنب الانحرافات عنها في ضوء التطورات الأخيرة في الهلال النفطي».
وتابعت: «سنتطرق أيضًا إلى قضايا أخرى تتعلق بإدارتنا الخارجية لتدفق الهجرة التي نتعاون فيها مع ليبيا والدور الجيد للعملية صوفيا في تدريب خفر السواحل الليبي».