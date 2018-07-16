موغيريني قبيل اجتماع بروكسل: سنناقش أولًا الوضع في ليبيا

فيديريكا موغيريني. (أرشيفية. رويترز)

قالت الممثلة السامية للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، فيديريكا موغيريني، في تصريحات قبيل مشاركتها في اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في بروكسل اليوم: «سنناقش أولًا الوضع في ليبيا»، مضيفة: «سأطلعهم على ملخص زيارتي، كنت في طرابلس السبت وأجريت اجتماعات جيدة مع رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراح ومبعوث الأمم المتحدة غسان سلامة».

وأضافت موغريني: «سأحاول تركيز انتباههم على الدعم الذي نحتاج إلى توفيره للعملية السياسية في ليبيا في ضوء الانتخابات (المزمعة) والحاجة إلى تجنب الانحرافات عنها في ضوء التطورات الأخيرة في الهلال النفطي».

وتابعت: «سنتطرق أيضًا إلى قضايا أخرى تتعلق بإدارتنا الخارجية لتدفق الهجرة التي نتعاون فيها مع ليبيا والدور الجيد للعملية صوفيا في تدريب خفر السواحل الليبي».