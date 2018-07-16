وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي يناقشون اليوم العملية السياسية في ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط (ترجمة: مريم عبد الغني) | الإثنين 16 يوليو 2018, 12:12 مساء

يبحث وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي أثناء اجتماعهم، اليوم الإثنين، في بروكسل تطورات العملية السياسية في ليبيا.

وقال مجلس الشؤون الخارجية للاتحاد، عبر موقعه، إن الاجتماع سيركز على العملية السياسية في ليبيا، وعلى الأخص على الانتخابات المقبلة، مضيفًا أن الاجتماع سيمثل فرصة لكي يجدد الاتحاد الأوروبي دعمه ممثل الأمم المتحدة الخاص إلى ليبيا غسان سلامة.

وأضاف أن وزراء خارجية الاتحاد سيتناولون أيضًا في جلستهم المخصصة لليبيا الوضع الاقتصادي في البلد، مشيرًا إلى أن المناقشة تأتي في سياق متابعة النتائج التي توصل لها المجلس الأوروبي بشأن الهجرة.

والاتحاد الأوروبي هو أكبر مانح للمساعدات الإنسانية في ليبيا وأكبر مساهم في البرامج التي تديرها الأمم المتحدة في البلاد، كما يعتبر أكبر شركائها الاقتصاديين.

وخلال زيارة إلى ليبيا أمس الأحد لتدشين مقري بعثة الاتحاد الأوروبي والبعثة الأوروبية لمراقبة الحدود، قالت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، فيديريكا موغريني إنه «بالنسبة للاتحاد الأوروبي، ليبيا جار قريب وبلد صديق وسنعزز دعمنا المتواصل لليبيين في الأشهر المقبلة».|

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