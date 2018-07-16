ضبط عصابة لسرقة السيارات في بنغازي

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 16 يوليو 2018, 12:11 مساء
إحدى السيارات التي سطت عليها العصابة. (نجدة بنغازي)

ضبط قسم النجدة في بنغازي عناصر من عصابة متخصصة في السطو على سيارات المواطنين، واصفا هذا التشكيل العصابي بأنه من أخطر أنواع التشكيلات.

وأشار قسم النجدة إلى أن الكشف عن الخيوط الأولى لهذا التشكيل جاءت ببلاغ بسرقة سيارة أحد المواطنين من نوع (سنتافيا اللون دمي)، وعلى الفور جرى تشكيل فريق بحث واستدعاء الطفلة لمعرفة مواصفات السارق.

وأشار قسم النجدة إلى أن «السارق ضرب ابنة صاحب السيارة وألقاها خارج المركبة ، بينما كان والدها متواجدا داخل الصيدلية»، ونوه إلى ضبط أحد الأشخاص بعد التحري عنه لمدة 15 يوما.

واعترف المتهمون بأنهم تشكيل عصابي يقوده شخص يدعى (أ.ب)، فيما لايزال البحث جاريا عن هذا الشخص الذي يعتبر هو العقل المدبر في كل هذه السرقات، وفق المديرية.

وضبطت النجدة شخصين آخرين كان برفقة المدعو (ا ب) أثناء قيامهم بسرقة المركبة الذين اعترفوا أيضا بسرقة (هونداي سوناتا اللون رصاصي)، و(تيوتا فجعة اللون أبيض)، و (متشيي موزة).

واعترف المتهمون بتجارة الخمور والمخدرات والحبوب المهلوسة، وأقر شخص من عناصر هذا التشكيل بسرقة عدة نضائد من جيرانه.

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