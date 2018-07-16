وفاة 8 مهاجرين في حادث اختناق جماعي بشاحنة شرق زوارة

فرق الإسعاف تحاول إنقاذ أحد المهاجرين الناجين من الاختناق. (مديرية أمن زوارة)

لقي 8 مهاجرين غير شرعيين حتفهم من بين 100 مهاجر تعرضوا للاختناق في شاحنة كبيرة شرق زوارة.

وأوضحت مديرية أمن زوارة في بيان أن فرقة أمنية ضبطت شاحنة تستخدم لنقل الأسماك واللحوم بها نحو 100 مهاجر غير شرعى». مشيرة إلى «وجود جالونات بنزين داخل الشاحنة المغلقة».

ولفت البيان إلى أن فرق التحري تعرفت على هوية المتهمين، وجارٍ البحث عنهم للقبض عليهم.

ونوهت المديرية إلى وفاة 6 أطفال وامرأة واحدة وشاب في مقتبل العمر، وإنقاد 90 شخصًا، ونقل من كانت حالته خطيرة إلى مستشفى زوارة البحري الذي أعلن حالة الطوارئ.

وجرى نقل المهاجرين إلى موقع تابع للمديرية، حيث وفرت لهم وجبات غذائية مستعجلة ومياه شرب، حسب المديرية.

يشار إلى أن المهاجرين ينتمون إلى جنسيات عربية وأفريقية وباكستانية وبنغلادشية.

شاحنة الأسماك التي كانت تحمل المهاجرين. (مديرية أمن زوارة)