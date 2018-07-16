وزير التعليم يطمئن طلاب الثانوية بشأن امتحان اللغة الإنجليزية

وزير التعليم المفوض الدكتور عثمان عبد الجليل. (ارشيفية: بوابة الوسط)

طمأن وزير التعليم المفوض الدكتور عثمان عبد الجليل جميع طلاب الثانوية العامة بأن الوزارة ستأخد في عين الاعتبار نتائج وتقارير حصر جميع المدارس التي لم تستكمل مقررات مادة اللغة الانجليزية عند رصد درجات طلاب الثانوية العامة.

وأكد خلال اجتماع طارئ باللجنة التنفيذية العليا للامتحانات واللجنة المركزية للاشراف على سير الامتحانات بجامعة طرابلس الأحد، أن الوزارة ستكلف إدارة التفتيش التربوي والمكاتب التابعة لها بالمناطق بتحديد وحصر جميع المدارس التي لم تستكمل مقررات مادة اللغة الانجليزية.

كان عدد من طلاب مرحلة الشهادة الثانوية الممتحنين بمقر جامعة طرابلس نظموا احتجاجات بسبب ما وصفوه بصعوبة أسئلة مادة اللغة الانجليزية وعدم استكمالهم للمنهج المقرر.

ويواصل طلاب الشهادة الثانوية العامة آداء امتحانات شعبتي العلمي والأدبي اليوم الإثنين في مختلف البلديات والمناطق الليبية، وسط إجراءات أمنية مشددة.

