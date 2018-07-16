مكتب المياه والصرف بالبيضاء يتسلم 7 مضخات غاطسة جديدة

المضخات الجديدة (مكتب خدمات البيضاء للمياه والصرف الصحي)

سلّم عميد بلدية البيضاء علي حسين، أمس الأحد، 7 مضخات غاطسة جديدة لصالح مكتب خدمات البيضاء للمياه والصرف الصحي.

وقال عضو المكتب الإعلامي بالمجلس عبد الهادئ ونيس، لـ «بوابة الوسط» الاثنين، إن مراسم التسليم والاستلام حضرها وكيل ديوان البلدية أيمن عبد ربه وعدد من أعضاء اللجنة المكلفة بالتسليم، مضيفًا أن الشركة العامة للمياه ستشرع في تركيب المضخات في الفترة المقبلة.

وأشار إلى أن الشركة ستستهدف مجموعة من الأحياء التي تعاني نقصًا في المياه، فضلاً عن الاستمرار في السعي إلى الحصول على أعداد أخرى من المضخات لوضع حلول لأزمة المياه.

جانب من تسلم المضخات (مكتب خدمات البيضاء للمياه والصرف الصحي) (2)

جانب من تسلم المضخات (مكتب خدمات البيضاء للمياه والصرف الصحي)