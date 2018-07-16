«صحة الوفاق»: حصر احتياجات مراكز الأورام لإحالتها إلى «المركزي»

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 16 يوليو 2018, 09:32 صباحا
مدير إدارة الصيدلة والمعدات الطبية بوزارة الصحة بحكومة الوفاق الوطني ناهد المكي. (ارشيفية: بوابة الوسط)

مسؤولة بوزارة الصحة في حكومة الوفاق تشكيل لجنة لحصر احتياج مراكز وأقسام علاج الأورام بالمراكز والمستشفيات العامة والتخصصية خلال الستة أشهر المقبلة، لإحالتها إلي مصرف ليبيا المركزي.

وقالت مدير إدارة الصيدلة والمعدات الطبية بالوزارة، ناهد المكي، في تصريحات صحفية: «نحن بصدد إعداد احتياج عاجل من أدوية الأورام؛ وتجنبًا لحدوث أي نقص مفاجئ في الأدوية نحتاج لتحديد أعداد المرضى بدقة». 

وناشدت المرضي ضرورة إحضار صورة من أرقامهم الوطنية وتسليمها إلى المراكز والأقسام المسجلين بها بشكل عاجل.

وطالبت مديري مراكز علاج الأورام والمستشفيات العامة والتخصصية بضرورة إحالة إحصاءات بأعداد المرضى المسجلين مرفقة بأرقامهم الوطنية والأصناف العلاجية المطلوبة لمدة عام كامل.

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