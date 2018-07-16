بوابات فجائية في ترهونة لمكافحة تهريب الوقود

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 16 يوليو 2018, 09:21 صباحا
محطة ابناء القاضي في طريق الفلاح أمس. (لجنة أزمة الغاز)

كشفت إدارة العلاقات والإعلام ببلدية ترهونة، عن أنَّ قسم النجدة بمديرية أمن ترهونة أقامَ بوابات فجائية بالطرق الرئيسية داخل بلدية ترهونة لاحتجاز شحنات الوقود المهربة بطرق غير قانونية.

وكانت لجنة أزمة الوقود والغاز، أعلنت في وقت سابق أن غرفتي العمليات الأمنية بمدينتي ترهونة وبني وليد، تمكنتا من احتجاز شاحنة تحمل وقود مهرب، حسب وكالة الأنباء الليبية (وال).

وأضافت اللجنة خلال منشور لها على صفحة التواصل الاجتماعي «فيسبوك» أنّ غرفة أمن ترهونة قبضت على سائق هذه الشاحنة التي تحمل وقود مهرب، في الوقت الذي تمَّ فيه إحالته إلى النيابة العامة بتهمة تزوير ختم اللجنة التابعة لغرفة العمليات ببني وليد..

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