عماري يبحث ملف الجرحى الليبيين في تركيا

محمد عماري خلال استقباله السفير التركي. (وال)

بحث عضو المجلس الرئاسي محمد عماري زايد، مع سفير تركيا لدى ليبيا أحمد دوغان ملف الجرحى الليبيين في تركيا وكيفية تدليل العراقيل التي تواجههم.

وناقش عضو المجلس الرئاسي مع السفير ظهر الأحد، بطرابلس، عودة الخطوط التركية، واستئناف عمل الشركات المنفذة للمشاريع المتوقفة، بالإضافة إلى عدد من الموضوعات السياسية والأمنية والاقتصادية، حسب وكالة الأنباء الليبية في طرابلس (وال).

وأعرب عضو المجلس الرئاسي محمد عماري خلال اللقاء، عن تهانيه بفوز الرئيس التركي رجب أردوغان، في الانتخابات الرئاسية، مجددا تقديره لدعم تركيا مسار التوافق في ليبيا، وتطلعها لتطوير آفاق التعاون المشترك بين البلدين.

من جانبه أكد السفير التركي استمرار دعم بلاده لحكومة الوفاق الوطني وجهودها لتحقيق الاستقرار في ليبيا.

